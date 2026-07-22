തെരുവുനായ് ആക്രമണം; കാഞ്ഞിരക്കോട് വിദ്യാർഥി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്

തെരുവുനായ് ആക്രമണം; കാഞ്ഞിരക്കോട് വിദ്യാർഥി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്text_fields
എരുമപ്പെട്ടി: കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കളിക്കാൻ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥി തെരുവുനായ് കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്. കാഞ്ഞിരക്കോട് മിനി നഗർ സ്വദേശിയായ ക്രിസ്വിൻ എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ പിടിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കളിക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ക്രിസ്വിന് നേരെ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചോളം തെരുവുനായ്ക്കക്കൾ പാഞ്ഞടുത്തു. ഭയന്നോടിയ ക്രിസ്വിനെ നായ് കൂട്ടവും പിന്തുടർന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയതിനാലാണ് കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കാരണം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ ഉടൻ ഇടപെടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register