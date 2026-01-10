Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightErumapettychevron_rightഎ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി...
    Erumapetty
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:34 AM IST

    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി കു​ന്നി​ൻ​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി കു​ന്നി​ൻ​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ
    cancel
    camera_alt

    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി യ​ത്തീം​ഖാ​ന​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ കു​ന്നി​ൻ പ​റ​മ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി: കു​ന്നി​ൻ പ​റ​മ്പി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന അ​ണ​ച്ചു. എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി യ​ത്തീം​ഖാ​ന-ക​രി​യ​ന്നൂ​ർ കാ​വി​ൽ വ​ട്ടം റോ​ഡ​രി​കി​ലെ കു​ന്നി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​ല്ലി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം തീ​പി​ടി​ച്ച​ത് പി​ന്നീ​ട് കാ​റ്റി​ൽ കു​ന്നി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്ന് ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ന്നി​ൻ ചെ​രു​വി​ലെ റ​ബ്ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ന​രു​കി​ലേ​ക്ക് തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ടി​ക്കാ​ട് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ണി​കൂ​റു​ക​ളോ​ളം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​ൻ​വ​ർ, ഫ​യ​ർ ആ​ന്റ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ലി​ജു, ന​വാ​സ്, ടോ​ണി, ഷെ​രീ​ഫ്, സ​ന​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireThrissurErumapetti
    News Summary - Fire breaks out in Erumappetti Kunninparamb
    Similar News
    Next Story
    X