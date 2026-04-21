    21 April 2026 12:50 PM IST
    21 April 2026 12:50 PM IST

    സപ്ലൈകോക്ക് നൽകിയ നെല്ലിന്റെ വില ലഭിച്ചില്ല; കർഷകർ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു

    നെ​ല്ലി​ന്റെ വി​ല ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ എ​സ്ബി.​ഐ എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി ശാ​ഖ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം


    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി: വി​വി​ധ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ണ്ട​ക​ൻ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് ല​ഭി​ച്ച നെ​ല്ല് സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ വി​ല മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി എ​സ്.​ബി.​ഐ ശാ​ഖ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ധ​ർ​ണ ന​ട​ത്തി.

    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ഞ്ഞാ​റ പാ​ടം, ക​രി​യ​ന്നൂ​ർ, ക​ട​ങ്ങോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​വാ​ലം​ചി​റ, പാ​ഴി​യോ​ട്ടു​മു​റി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​മ്പ​തി​ല​ധി​കം ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​പ്ലൈ​കോ വ​ഴി നെ​ല്ല് കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പി.​ആ​ർ.​എ​സ് വ​ഴി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് വാ​യ്പ​യാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് എ​സ്ബി.​ഐ, കാ​ന​റ ബാ​ങ്കു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ക​രാ​റു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​ർ​ഷ​ക​രും എ​സ്ബി.​ഐ എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി ശാ​ഖ​യു​ടെ പേ​ര് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് നെ​ല്ല് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 600 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി ശാ​ഖ വ​ഴി പ​ണം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21 വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 165 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക് ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും അ​തി​നു ശേ​ഷം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​ർ​ക്കും പ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 10,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ നെ​ല്ലി​ന്റെ വി​ല ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​രു​ണ്ട്. പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ബാ​ങ്കി​ൽ ക​യ​റി മ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​സ്ബി.​ഐ​യു​ടെ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​ല്ല് വി​ല ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​കെ. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, എ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, എ.​എം. നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ക്കാ​ട്ട് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ കു​ട്ടി, സി.​പി. തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ധ​ർ​ണ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന് ​ശേ​ഷം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് നെ​ല്ലി​ന്റെ വി​ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ബാ​ങ്ക് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം വ​ഴി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം വ​രു​ന്ന മു​റ​ക്ക് വി​ല ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    TAGS:SUPPLYCOProtestsFarmersErumapetti
    News Summary - Farmers protest in front of bank after not getting price for paddy provided by Supplycok
