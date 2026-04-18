    Posted On
    date_range 18 April 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 12:21 PM IST

    കടുത്ത വേനലിലും ദേവിച്ചിറക്കുളം ജലസമൃദ്ധിയിൽ

    കടുത്ത വേനലിലും ദേവിച്ചിറക്കുളം ജലസമൃദ്ധിയിൽ
    തി​ച്ചൂ​രി​ലെ ദേ​വി​ച്ചി​റ​ക്കു​ളം

    എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി: വേ​ന​ൽ രൂ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ നാ​ട് വ​ര​ൾ​ച്ച​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വ​ര​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തി​ച്ചൂ​ർ ദേ​വി​ച്ചി​റ​ക്കു​ളം ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധി​യി​ലാ​ണ്. വ​ര​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​തി​ന​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഏ​ഴ​ര ഏ​ക്ക​റോ​ളം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ നാ​ടി​നാ​കെ ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ദേ​വി​ച്ചി​റ​ക്കു​ളം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 2023-24 ൽ ​എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ 2 കോ​ടി 68 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് കു​ളം ന​വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യ്ക്കും, ഓ​പ്പ​ൺ കി​ണ​ർ നി​ർ​മ്മി​ച്ച് കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നും കു​ള​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ന്നം​കാ​ട് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്.

    TAGS:SummerWater sourceThrissurErumapetti
    News Summary - Devichirakulam is rich in water even in the hot summer
