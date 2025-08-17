Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Aug 2025 11:50 AM IST
    date_range 17 Aug 2025 11:50 AM IST

    പൂ കൃ​ഷി​യി​ൽ പെ​ൺ​പ​ട​ക്ക് നൂ​റു​മേ​നി വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം

    പൂ കൃ​ഷി​യി​ൽ പെ​ൺ​പ​ട​ക്ക് നൂ​റു​മേ​നി വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം
    ഇന്ന് വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ പരിചരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർ

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: അ​ഞ്ചം​ഗ പെ​ൺ​പ​ട ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യം പൂ ​കൃ​ഷി​യി​ൽ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നി​ന് വി​രി​ഞ്ഞ​ത് നൂ​റു​മേ​നി ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വനിയക്കൂട്ടായ്മ. പാ​ഞ്ഞാ​ൾ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൈ​ങ്കു​ളം വ​ട​ക്കു​മു​റി ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ ജെ.​എ​ൽ.​ജി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യി​ലെ അ​ഞ്ചം​ഗ വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രാ​ണ് ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ അം​ഗ​വും ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സി.​ഡി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നും കൂ​ടി​യാ​യ അം​ബി​ക രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ. ​സ​ത്യ​ഭാ​മ, രു​ക്മ​ണി, വി.​എ​സ്. വി​ജ​യ​കു​മാ​രി, കെ. ​മി​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ടി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ താ​ൻ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന 50 സെൻറ് സ്ഥ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ ​കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും കൃ​ഷി​ഭ​വ​നും സ​ബ്സി​ഡി​യാ​യി അ​ഞ്ചു രൂ​പ​യു​ടെ ഒ​രു ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി ചെ​ടി ര​ണ്ടു രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ന​ല്ല വി​ള​വാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ സ​മീ​പ​ത്തു​ത​ന്നെ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യും ഇ​വ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

