Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightCheruthuruthichevron_rightആദ്യമായി കലാമണ്ഡലം...
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:48 AM IST

    ആദ്യമായി കലാമണ്ഡലം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ തൃശൂർ കലക്ടർ

    text_fields
    bookmark_border
    ആദ്യമായി കലാമണ്ഡലം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ തൃശൂർ കലക്ടർ
    cancel
    camera_alt

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​ർ​ജു​ൻ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ.​ബി. അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഡോ.​പി. രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ

    Listen to this Article

    ചെറുതുരുത്തി: ആദ്യമായി കലാമണ്ഡലം കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് തൃശൂർ ജില്ല കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഐ.എ.എസ്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഗതഗാന നൃത്തപരിശീലനം കാണാൻ മന്ത്രി കെ. രാജനൊപ്പമാണ് കലക്ടറും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും കലാമണ്ഡലത്തിലെത്തിയത്. ഇടുക്കി ഏലപ്പാറയിലെ സ്കൂൾ പഠന കാലം മുതൽ മഹാകവി വള്ളത്തോളിനെയും കലാമണ്ഡലത്തിനെപ്പറ്റിയുമെല്ലാമുള്ള വായിച്ചറിവുകളും കഥകളും കവിതകളുമെല്ലാം മനസിൽ സൂക്ഷിച്ചാണ് 2024 ജൂലൈയിൽ കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റതെന്ന് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ പറഞ്ഞു.

    കലാമണ്ഡലത്തിലെത്താൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തിരക്കുകളും മറ്റും മൂലം സാധിക്കാതിരുന്നതിന്റെ വിഷമവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. കലാമണ്ഡലം അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും ചേർന്നാണ് കലോത്സവ സ്വാഗതഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ബി അനന്തകൃഷ്ണൻ, രജിസ്ട്രാർ ഡോ. പി. രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി കോപ്പ് വെക്കുന്ന സ്ഥലവും വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളുടെ വീഡിയോയുമെല്ലാം കലക്ടറെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thrissur collectorVisitsKalamandalam
    News Summary - Thrissur Collector overjoyed to see Kalamandalam for the first time
    Similar News
    Next Story
    X