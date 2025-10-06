Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:15 AM IST

    വാഴക്കോട്-പ്ലാഴി സംസ്ഥാന പാത വീണ്ടും തകർന്നു

    road broken
    കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം ഉ​ദു​വ​ടി എ.​ഡി. എ​സ് ഭ​വ​ന് മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ഭീ​മ​ൻ​ ഗ​ർ​ത്തം

    രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: നൂ​റി​ല​ധി​കം കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച വാ​ഴ​ക്കോ​ട്-​പ്ലാ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത വീ​ണ്ടും ത​ക​ർ​ന്നു. വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് കാ​ര​ണം. പാ​ഞ്ഞാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം ഉ​ദു​വ​ടി എ.​ഡി.​എ​സ് ​ഭ​വ​നു മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ഭീ​മ​ൻ ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഇ​തേ​സ്ഥ​ല​ത്ത് പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ ചോ​ർ​ച്ച ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​തെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യോ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പോ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    X