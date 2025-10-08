Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightCheruthuruthichevron_rightഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ...
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 1:59 PM IST

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം; ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ൽ ദാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് മൂ​ന്നു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം; ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ൽ ദാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് മൂ​ന്നു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ൽ ദാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ 12 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത്

    ചന്ദ്രമതി ടീച്ചർ 

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണു​തു​റ​ന്നു. ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ൽ ദാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ 12 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് മൂ​ന്നു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കും എ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യ വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ ച​ന്ദ്ര​മ​തി ടീ​ച്ച​ർ.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്ഥ​ല​മോ വീ​ടോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം അ​ച്ച​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ൽ​വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ബ​രി, സൂ​ര്യ​ല​ക്ഷ്മി, ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം പ​ല്ലൂ​ർ ആ​ല​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഷീ​ല ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്കും ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം ക​പ്പാ​ര​ത്തു​പ​ടി മ​നോ​ജി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ആ​ണ് നാ​ല് സെ​ന്റ് ഭൂ​മി​വീ​തം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ത​ല​പ്പി​ള്ളി​താ​ലൂ​ക്ക് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യി​പ്പ് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് വേ​റെ വ​ല്ല അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും രേ​ഖ​യി​ൽ കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം ത​ന്നെ ഭൂ​മി ന​ൽ​കും എ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ള്ളം-​കൊ​റ്റ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ 2018 ആ​ഗ​സ്റ്റ് പ​തി​ന​ഞ്ചാം തീ​യ​തി ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ല് ആ​ളു​ക​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും 35 ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ ദേ​ശ​മം​ഗ​ല​ത്തു​ള്ള ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ദേ​ശ​ശ​മം​ഗ​ലം വാ​ളേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ ച​ന്ദ്ര​മ​തി​യാ​ണ് (72) ടൈ​പ്പ്റൈ​റ്റി​ങ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ഇ​വ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ള്ള 54 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 12 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ദാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ 35 ​വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും സേ​വാ​ഭാ​ര​തി​യും ചേ​ർ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ൾ​വെ​ച്ച് ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടെ ഈ 12 ​സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​സ്ഥ​ലം ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ദാ​ന​മാ​യി കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ വി​ജ​യം ക​ണ്ട സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Thrissur Newslegal battlelandslide survivor
    News Summary - Seven-year legal battle; Three families will live in land donated in the landslide
    Similar News
    Next Story
    X