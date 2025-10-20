Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightCheruthuruthichevron_rightഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട...
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:25 PM IST

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം;കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം;കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കാം
    cancel
    camera_alt

    വ​ള്ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 16ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ

    പുതിയ അംഗൻവാടി

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ എ​ല്ലാ​വി​ധ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും.

    വ​ള്ള​ത്തോ​ൾ ന​ഗ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 16ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ 11ാം ന​മ്പ​ർ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്കാ​ണ് ശാ​പ​മോ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഏ​ക​ദേ​ശം ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഈ ​സ്ഥ​ലം പു​റ​മ്പോ​ക്ക് സ്ഥ​ലം ആ​ണെ​ന്ന് ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കേ​സ് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പിച്ചു.

    വീ​ട്ടി​ലെ ചാ​യി​പ്പി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചിരുന്ന അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലെ ചെ​റി​യ ചാ​യി​പ്പി​ലാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി​ ത​വ​ണ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ത്മ​ജ​യും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം. ​സു​ലൈ​മാ​നും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ കോ​ട​തി ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷെ​യ്ക്ക് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഏ​റെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ദു​രി​തം പേ​റി

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ല​ക്ട​റെ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു ക​ല​ക്ട​ർ കോ​ട​തി​യു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് കോ​ട​തി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anganwadiThrissur Newslegal battle
    News Summary - Seven-year legal battle ends; children can study in their own Anganwadi
    Similar News
    Next Story
    X