Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightCheruthuruthichevron_rightസ്കൂൾ ജീവനക്കാരൻ...
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:45 PM IST

    സ്കൂൾ ജീവനക്കാരൻ പോക്സോ കേസിൽ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂൾ ജീവനക്കാരൻ പോക്സോ കേസിൽ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    സുലൈമാൻ

    Listen to this Article

    ചെറുതുരുത്തി: അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ചെറുതുരുത്തി സ്കൂൾ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരനെ ചെറുതുരുത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം കുളത്തൂർ സുലൈമാനെ (45) യാണ് പിടികൂടിയത്. ചെറുതുരുത്തിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ ചെറുതുരുത്തി എസ്.ഐ.എ ആർ. നിഖിൽ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ വിനീത് മോൻ എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsArrestPOCSO Case
    News Summary - School employee arrested in POCSO case
    Similar News
    Next Story
    X