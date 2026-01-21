Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:45 AM IST

    350ഓ​ളം വി​ദേ​ശ ക​ലാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    350ഓ​ളം വി​ദേ​ശ ക​ലാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 350 ഓ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: കേ​ര​ള ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം കാ​ണാ​ൻ 11ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 350ഓ​ളം ക​ലാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​ത്തി. നാ​ട​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ബി. അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഡോ. ​രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ള കാ​മ്പ​സി​ൽ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം നീ​ര​ജ് ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഓ​ൾ​ഡ് മാ​ൻ ആ ​ൻ​ഡ് ദി ​സീ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളി ആ​വി​ഷ്കാ​ര​വും ന​ട​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡ്രാ​മ ആ​ൻ​ഡ് ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്.

    22 വ​രെ​യാ​ണ് നാ​ലാ​മ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഓ​ഫ് തി​യ​റ്റ​ർ സ്കൂ​ൾ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Over 350 foreign artists visited the Kalamandalam
    X