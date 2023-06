cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: സൗ​ദി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച സ​ജീ​വ​ന്‍റെ (61) മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. സൗ​ദി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം വീ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ അ​യ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം അ​റി​യി​ച്ചു. നീ​ണ്ടൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ങ്ക​ര​ന്റെ മ​ക​ൻ സ​ജീ​വ​ന്‍റെ (61) മൃ​ത​ദേ​ഹം ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നും സ​ജീ​വ​ന്റെ ഭാ​ര്യ സ​ജി​ത​യും മ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​പ്പി​ട്ട് രേ​ഖ​ക​ൾ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ സ​ജീ​വ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഉ​റ്റ​വ​ർ. 2022 ഡി​സം​ബ​ർ 22ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​ൻ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 32 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് അ​റി​യു​ന്ന​ത് മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. Show Full Article

Intervention to bring the dead body of Sajeev who died in Saudi to the native place