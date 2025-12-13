Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:02 AM IST

    90ന്റെ നിറവിൽ ​ആ​ദ്യ പു​ര​സ്കാ​രം; ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​സ്വാ​മി രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​നാ​യ​ർ

    First award,age, Guruswami Ramankuttin Nair ,excited,ഗുരുസ്വാമി,ചെറുതുരുത്തി,ശബരിമല
    രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി സ്വാ​മി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​വി​ള​ക്കി​നൊ​രു​ക്കി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര മാ​തൃ​ക​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: തൊ​ണ്ണൂ​റാം വ​യ​സ്സി​ൽ ആ​ദ്യ​പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​വി​ള​ക്ക് ഗു​രു​സ്വാ​മി രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​നാ​യ​ർ. ചെ​റു​തു​രു​ത്തി കോ​ഴി​മാം​പ​റ​മ്പ് ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ 35ാം അ​യ്യ​പ്പ​ൻ വി​ള​ക്ക് മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ള​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി ശ്രീ​ധ​ർ​മ്മ​ശാ​സ്താ പു​ര​സ്കാ​ര​വും 10,001 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും മെ​മ​ന്റോ​യും പൊ​ന്നാ​ട​യും രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി നാ​യ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​വി​ള​ക്ക് മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​മാം​പ​റ​മ്പ് ക്ഷേ​ത്രം ട്ര​സ്റ്റി മ​ണ്ണ​ഴി മ​ന നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    മ​ല​ക​യ​റി 75 വ​ർ​ഷം ശ​ബ​രി​മ​ല അ​യ്യ​പ്പ​നെ കാ​ണാ​നും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് ക​ണ്ട് സാ​യൂ​ജ്യ​മ​ട​യാ​നും സാ​ധി​ച്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കോ​ഴി​മാം​പ​റ​മ്പി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ​ൻ വി​ള​ക്കി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് കെ​ട്ട് നി​റ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​ത്തി​ലും ഓ​ൾ ഇ​ൻ ഓ​ൾ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്. ആ​ദ്യം ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് മ​ക്ക​ൾ രാ​ജ​നും ഗൗ​രി​ദാ​സു​മു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചെ​റി​യ​തോ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:Thrissur NewsCheruthuruthySabarimala
    News Summary - First award at the age of 90; Guruswami Ramankuttin Nair is excited
