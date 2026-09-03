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Madhyamam
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    ഉ​ണ്ണി​ക്ക​ണ്ണ​നെ കാ​ണാ​ന്‍ 47ാം വ​ർ​ഷ​വും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി എ​ല​പ്പു​ള്ളി നിവാ​സി​ക​ള്‍

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    82 വ​യ​സ്സു​ള്ള ശ​ങ്ക​ര​ൻ സ്വാ​മി മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള ധ്യാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​രെ​യു​ണ്ട് സം​ഘ​ത്തി​ൽ
    ഉ​ണ്ണി​ക്ക​ണ്ണ​നെ കാ​ണാ​ന്‍ 47ാം വ​ർ​ഷ​വും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി എ​ല​പ്പു​ള്ളി നിവാ​സി​ക​ള്‍
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    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ണ്ണി​ക്ക​ണ്ണ​നെ കാ​ണാ​ന്‍ 47ാം വ​ർ​ഷ​വും മു​ട​ങ്ങാ​തെ കാ​ല്‍ന​ട​യാ​യി 41 പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ല​പ്പു​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ള്ള​ത്തേ​രി​പാ​റ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ള്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ണി​ക്ക​ണ്ണ​നെ മ​തി​യോ​ളം കാ​ണു​ക​യും ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളും സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് പാ​ഞ്ഞാ​ൾ മ​ണ​ലാ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തി​ൽ 82കാ​ര​നാ​യ ശ​ങ്ക​ര​ൻ സ്വാ​മി മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​യ​സ്സു​ള്ള ധ്യാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ട​ക്കം 31 സ്ത്രീ​ക​ളും പ​ത്ത് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മു​ണ്ട്. ക​ന​ത്ത ചൂ​ടും ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 101 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ യാ​ത്ര അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വ​ഴി​നീ​ളെ​യു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് യാ​ത്ര. 47 വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് പ​രേ​ത​നാ​യ രാ​ജ​പ്പ​ന്‍ സ്വാ​മി, വേ​ലാ​യു​ധ​ന്‍ സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് കാ​ല്‍ന​ട​യാ​ത്ര​യാ​യി എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഓ​രോ​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ന്തോ​റും ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി വ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ 41 അം​ഗ​സം​ഖ്യ​യാ​യി മാ​റി.

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    News Summary - Elappulli residents
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