Madhyamam
    21 Jan 2026 10:58 AM IST
    21 Jan 2026 10:58 AM IST

    മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് എ​ട​ശ്ശേ​രി സി.​എ​സ്.​എം സ്കൂ​ളിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

    മാ​ധ്യ​മം’ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന് എ​ട​ശ്ശേ​രി സി.​എ​സ്.​എം സ്കൂ​ളിന്റെ കൈത്താങ്ങ്
    'മാധ്യമം' ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് എടശ്ശേരി സി.എസ്.എം സെൻട്രൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ശേഖരിച്ച ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദിനേഷ് ബാബു മാധ്യമം പ്രതിനിധി ടി.എം. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് കൈമാറുന്നു

    Listen to this Article

    ത​ളി​ക്കു​ളം: മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ട​ശ്ശേ​രി സി.​എ​സ്.​എം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ നി​ധി കൈ​മാ​റി. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വി​നൊ​പ്പം കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ദി​നേ​ഷ് ബാ​ബു ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ‘മാ​ധ്യ​മം’ പ്ര​തി​നി​ധി ടി.​എം. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ​ഫി​യ റ​ഹ്മാ​ൻ, മാ​നേ​ജ​ർ ഹൈ​ദ​ര​ലി, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ന​ദീ​റ ജാ​ബി​ർ, മാ​ധ്യ​മം എ.​എ​ഫ്.​സി റ​ഹ്മ​ത്ത​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക സ്വ​രൂ​പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സി​ർ​സ ജ​ന്ന​ത്തി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    humanityMadhyamam HealthcareHelping hand
    News Summary - Edssery CSM School supports 'Madhyamam' healthcare
