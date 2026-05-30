മദ്യലഹരിയിൽ ഓടിച്ച ലോറി കാറിലിടിച്ചു; ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
ചെറുതുരുത്തി: മദ്യലഹരിയിൽ ടോറസ് ലോറി കാറിലിടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ ഡ്രൈവറെ ചെറുതുരുത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെറുതുരുത്തി കുനിയത്ത് വീട്ടിൽ രതീഷ് (42) ആണ് പിടിയിലായത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻവശത്തായിരുന്നു അപകടം.വടക്കാഞ്ചേരി ഭാഗത്തുനിന്ന് അമിതവേഗതയിലും അശ്രദ്ധമായും വന്ന ടോറസ് ലോറി, എതിർദിശയിൽ ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന കാറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
കാറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും യാത്രക്കാർക്ക് ചെറിയതോതിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.അപകടത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച ലോറി ഡ്രൈവറെ ചെറുതുരുത്തി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ആർ. ജസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.പ്രതിയെ ആൽക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മദ്യം കഴിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
