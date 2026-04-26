Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightCheruthuruthichevron_rightകുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു;...
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 26 April 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 11:01 AM IST

    കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു; കണ്ണടച്ച് അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പാ​ഞ്ഞാ​ൾ കി​ളി​മം​ഗ​ലം കു​ള​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി കു​ടി​വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കു​ന്നു

    ചെറുതുരുത്തി: കടുത്ത വേനലിൽ നാട് കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ, റോഡിലൂടെ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു. പാഞ്ഞാൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിളിമംഗലം കുളമ്പ് റോഡിലാണ് പ്രധാന പൈപ്പ് പൊട്ടി മൂന്ന് ദിവസമായി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത്. വൻതോതിൽ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിവരം പലതവണ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചേലക്കര വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫിസിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയ നാട്ടുകാരോട് തൃശൂരിലെ ഓഫിസിൽ ബന്ധപ്പെടാനായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശം. അവിടെയും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

    പൈപ്പ് ചോർച്ച പ്ലംബർമാർ താൽക്കാലികമായി പരിഹരിച്ചെങ്കിലും പൈപ്പിന്റെ കാലപ്പഴക്കം കാരണം വീണ്ടും പൊട്ടുകയായിരുന്നു. പുതിയ അസി. എൻജിനീയർ വന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ ആരും ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

    പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം റോഡിലൂടെ പാഴാകുന്ന കിളിമംഗലം കുളമ്പ് ഭാഗത്തെ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി വർഷങ്ങളായി നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. ഈ വീടുകളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷൻ എത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും വെള്ളം മാത്രം വരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കിട്ടാത്ത വെള്ളത്തിന് എല്ലാ മാസവും വാട്ടർ ചാർജ് അടയ്ക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:drinking waterAuthoritieswater wasted
    News Summary - Drinking water is being wasted; authorities turn a blind eye
    Similar News
    Next Story
    X