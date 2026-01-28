Begin typing your search above and press return to search.
    കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റിന്​ പരിക്ക്​

    കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റിന്​ പരിക്ക്​
    താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​നു മു​ന്നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം

    ചെ​റു​തോ​ണി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്ക്​ കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി രാ​ജി വെ​ക്കു​ക, മു​ഴു​വ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​ളേ​യും അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച്​ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ടു​ക്കി താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ മാ​ര്‍ച്ചി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ താ​ലൂ​ക്ക്​ ഓ​ഫി​സി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​​ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    പൊ​ലീ​സും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​ന്തി​നും ത​ള്ളി​നു​മി​ടെ ഓ​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ണാ​ണ്​ സി.​പി. മാ​ത്യ​വി​ന്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​​​​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഇ​ടു​ട്ടി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. യോ​ഗം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് പ്ര​ക​ട​നം പൊ​ലീ​സ്​ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ര്‍ഷ​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന യോ​ഗം ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ജോ​യ് വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എം.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റോ​ഡ്​ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മ​ര്‍ദ​ന​മേ​റ്റാ​ണ് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തെ​ന്നും കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്​ എം.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ചെ​റു​തോ​ണി​യി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. എ.​എ​സ്.​പി ഇ​മ്മാ​നു​വ​ല്‍ പോ​ള്‍ ഉ​പ​രോ​ധ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി എം.​പി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പു ന​ല്‍കി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നു സ​മ​രം താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ജി​ല്ല​യി​ലാ​കെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​നാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ന് ഇ​ടു​ക്കി ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​ര്‍ച്ച് ന​ട​ത്തും.

    ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി.​പി. മാ​ത്യൂ​വി​നെ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ.​കെ. മ​ണി, ഇ.​എം. ആ​ഗ​സ്തി, റോ​യ് കെ. ​പൗ​ലോ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി ക​ല്ലാ​ര്‍, എ.​പി. ഉ​സ്മാ​ന്‍, സേ​നാ​പ​തി വേ​ണു, ജോ​ര്‍ജ് ജോ​സ​ഫ് പ​ട​വ​ന്‍, എം.​ഡി. അ​ര്‍ജു​ന​ന്‍, ജി. ​മു​നി​യാ​ണ്ടി, ഡി. ​കു​മാ​ര്‍, സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സ്, ടി.​എ​സ്. സി​ദ്ദി​ഖ്, മി​നി സാ​ബു, ജോ​സ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍, അ​നീ​ഷ് ജോ​ര്‍ജ്, സി.​പി. സ​ലിം, ജോ​ബി ത​യ്യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രിച്ചു.

