Madhyamam
    Cheruthuruthi
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:37 PM IST

    അ​ശ്വ​ഗ​ന്ധ അ​ഥ​വാ അ​മു​ക്കു​രം ഇ​നി ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്; ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത ഔ​ഷ​ധം

    Ashwagandha,Amukkuram ,available,world, ,indispensable,medicine,Ayurveda, ചെറുതുരുത്തി, അശ്വഗന്ധ, അമുക്കുരം, ആയുർവേദം,
    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ദേ​ശീ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത സ​സ്യ​മാ​യ അ​ശ്വ​ഗ​ന്ധ അ​ഥ​വാ അ​മു​ക്കു​രം എ​ന്ന ചെ​ടി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി മു​ത​ൽ ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യും. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഭാ​ര​ത​മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ, ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന (ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ) പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​രു​ന്നു​ക​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മ്മി​റ്റ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ​യെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​രു​ന്ന് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ദേ​ശീ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ ഗ​വേ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ളും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​യു​ഷ് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ (ആ​യു​ർ​വേ​ദ, യോ​ഗ ആ​ൻ​ഡ് നേ​ച്ച​റോ​പ്പ​തി, യു​നാ​നി, സി​ദ്ധ, സോ​വാ റി​ഗ്പ്പ, ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി എ​ന്നി​വ) ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ്മ.

    ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ഹാ​ര​വും ഔ​ഷ​ധ ചെ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​യു​ർ​വേ​ദ, യു​നാ​നി സി​ദ്ധ, യോ​ഗ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ആ​യൂ​ഷ് ആ​ണ് മീ​റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യും ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ തെ​ന്ദ്രോ​സ് അ​ധാ​നം ഖ​ബ്ര​യോ​സു​സും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​രു​പ​തോ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളാ​യി എ​ത്തും. കേ​ന്ദ്ര ആ​യു​ഷ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി പ്ര​താ​പ് റാ​വു ജാ​ത​വ്, ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​ൻ ഡോ. ​ഡേ ഖ​ത്രേ​പാ​ൽ, ആ​യു​ഷ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വൈ​ദ്യ രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ടേ​ച, പ്ര​സ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ധീ​രേ​ന്ദ്ര ഓ​ജ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പോ​ളി​സി മേ​ക്കേ​ഴ്സ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ലീ​ഡേ​ഴ്സ്, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഈ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മ്മി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ചെ​റു​തു​രു​ത്തി പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ്മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ആ​യു​ർ​വേ​ദ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ.​വി.​സി. ദീ​പ്, ഫാ​ർ​മ​ക്കോ​ള​ജി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സു​ദേ​ഷ് എ​ൻ. ഗൈ​ധാ​നി, ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​എ​ൻ. ത​മി​ഴ് ശെ​ൽ​വം, ആ​യു​ർ​വേ​ദ റി​സ​ർ​ച്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. രോ​ഹി​ത്, അ​സി.​മാ​നേ​ജ​ർ ര​ജ​നി മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ഞ്ച​ക​ർ​മ്മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:New DelhiAyurvedamCheruthuruthyAYUSH Mission
    News Summary - Ashwagandha or Amukkuram is now available to the world; an indispensable medicine in Ayurveda
