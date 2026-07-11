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    Chavakkad
    Posted On
    date_range 11 July 2026 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 2:08 PM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ തെ​റ്റാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്നു

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    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ തെ​റ്റാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്നു
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    ചാ​വ​ക്കാ​ട് മു​ല്ല​ത്ത​റ ജ​ങ്ഷ​ന് മു​മ്പാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച തെ​റ്റാ​യ ദി​ശാ ബോ​ർ​ഡ്


    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​ചാ​വ​ക്കാ​ട് മു​ല്ല​ത്ത​റ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച തെ​റ്റാ​യ ദി​ശാ​സൂ​ചി​കാ ബോ​ർ​ഡ് ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. പൊ​ന്നാ​നി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ചേ​റ്റു​വ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ര​ണം വ​ഴി​തെ​റ്റി ചെ​ളി​ക്കു​ണ്ടി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ പൊ​ന്നാ​നി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ണ​ത്ത​ല ബ്ലോ​ക്ക് ഓ​ഫീ​സ് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഹൈ​വേ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന​ത്. മ​ണ​ത്ത​ല മു​ല്ല​ത്ത​റ ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ മേ​ ൽ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ന്റെ​യും പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് വ​ഴി ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​രി​കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ലൂ​ടെ നേ​രെ പോ​യാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം എ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ജ​ങ്ഷ​ന് തൊ​ട്ടു​മു​ൻ​പ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച ദി​ശാ​സൂ​ചി​കാ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ചേ​റ്റു​വ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട​ത് നേ​രെ ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ബോ​ർ​ഡ് വി​ശ്വ​സി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദി​വ​സേ​ന ച​തി​യി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബോ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് നേ​രെ പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം മു​ന്നോ​ട്ട് ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ഴാ​ണ് റോ​ഡ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​ളി​യും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ അ​തി​സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നോ​ട്ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ്, ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യാ​ൽ തി​രി​ച്ചു​പോ​രാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​തെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ലെ വ​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ലും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഈ ​ച​തി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ ഏ​റെ​യും വീ​ഴു​ന്ന​ത്.വെ​ളി​ച്ച​മി​ല്ലാ​ത്ത, വി​ജ​ന​മാ​യ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ഭീ​തി​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    തെ​റ്റാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത് 500 മീ​റ്റ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റോ​ഡ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:National Highway 66SignboardchavakadThrissur
    News Summary - wrong sign board in national high way 66
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