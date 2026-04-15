Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Chavakkad
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 15 April 2026 3:42 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 3:44 PM IST

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടൊ​ഴി​യാ​തെ പൂ​ക്കു​ളം നി​ർ​മാ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ണി​ത കു​ള​പ്പ​ട​വു​ക​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ത​ക​ർ​ന്നു
    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടൊ​ഴി​യാ​തെ പൂ​ക്കു​ളം നി​ർ​മാ​ണം
    cancel
    camera_alt

    നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​റ്റ ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് ത​ക​ർ​ന്ന പൂ​ക്കു​ളം കു​ള​പ്പ​ട​വ്

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ര​ണ്ടു കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്കു​ള​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടൊ​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. 2019ൽ ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​ള​ത്തി​ന് 1.40 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ​തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും ആ​രോ​പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ണി​ത കു​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ട​വു​ക​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു.

    പ​ട​വു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പ​ണി​ത​താ​ണ് പ​ട​വു​ക​ൾ ത​ക​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ലു പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ​റ്റി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്ന് പ​ട​വു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലാ​യി ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി പ​ണി​ത പ​ട​വു​ക​ളാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    പൂ​ക്കു​ളം പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​വും ന​ട​പ്പാ​ത​യും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2025ൽ 50 ​ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. 2019ൽ ​കു​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ബീ​മു​ക​ൾ ചെ​രി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ത് പൂ​ർ​വ സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2019ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പൂ​ക്കു​ളം നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ക​ർ​ന്ന കു​ള​പ്പ​ട​വി​ൽ റീ​ത്തു​വെ​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pondcollapschavakad
    News Summary - The pond steps built on Monday collapsed on Tuesday.
    Next Story
    X