Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChavakkadchevron_right14കാരന് നേരെ...
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 11:39 AM IST

    14കാരന് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 47 വയസ്സുകാരന് 11 വർഷം കഠിനതടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    14കാരന് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 47 വയസ്സുകാരന് 11 വർഷം കഠിനതടവ്
    cancel
    camera_alt

    കാസിം

    Listen to this Article

    ചാവക്കാട്: 14കാരന് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ 47 വയസ്സുകാരന് 11 വർഷം കഠിനതടവിനും 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ചാവക്കാട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷൽ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2023ൽ ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്താണ് സംഭവം. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പൂക്കോട് വില്ലേജ് തൊഴിയൂർ ദേശത്ത് മാങ്കുന്നത്തേൽ വീട്ടിൽ കാസിമിനെയാണ് (47) ചാവക്കാട് അതിവേഗ സ്പെഷൽ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

    പിഴ അടക്കാത്ത പക്ഷം അഞ്ചുമാസം കൂടി അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി 16 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 16 രേഖകളും മുതലുകളും ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. സിജു മുട്ടത്ത്, അഡ്വ. സി. നിഷ എന്നിവർ ഹാജരായി. വിസ്താരവേളയിൽ ലെയ്സൺ ഓഫിസറും സി.പി.ഒയുമായ എ. പ്രസീത കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sexual harrasmentrigorous imprisonmentThrissur
    Similar News
    Next Story
    X