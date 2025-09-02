Begin typing your search above and press return to search.
    ചാ​വ​ക്കാ​ട് ബീ​ച്ച് ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 91 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    ചാ​വ​ക്കാ​ട് ബീ​ച്ച്

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​ന്ന ചാ​വ​ക്കാ​ട് ബീ​ച്ചി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് 91 രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ശി​ഖ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ന്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കൂ​ടി​യാ​യ എ​ന്‍.​കെ. അ​ക്ബ​ര്‍ എം.​എ​ൽ.​എ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​ന് ന​ല്‍കി​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ റാ​മ്പ്, സെ​ല്‍ഫി പോ​യ​ന്‍റ്, ലാ​ൻ​ഡ് സ്കേ​പ്പി​ങ്, കി​യോ​സ്ക്, ഹാ​ൻ​ഡ് റെ​യി​ല്‍, ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വാ​ഹ​ന പാ​ര്‍ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി ക​ല​ക്ട​ര്‍ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന് ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ന്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് കൗ​ണ്‍സി​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘തീ​ര​പ്പെ​രു​മ’ പേ​രി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി ചാ​വ​ക്കാ​ട് ബീ​ച്ചി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

