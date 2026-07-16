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    Chavakkad
    Posted On
    date_range 16 July 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 12:39 PM IST

    സ്വർണം കണ്ട് റസാഖിന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചില്ല; ആ​ക്രി അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ ഒ​ന്ന​ര പ​വ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണം ഉ​ട​മ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കി

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    സ്വർണം കണ്ട് റസാഖിന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചില്ല; ആ​ക്രി അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ ഒ​ന്ന​ര പ​വ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണം ഉ​ട​മ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കി
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    റ​സാ​ഖ് ഇളനീർ വിൽപനക്കിടെ

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ഒ​ന്ന​ര പ​വ​നോ​ളം തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കി ക​റു​ക​മാ​ട് നാ​ല​ക​ത്ത് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​യി​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ക​റു​ക​മാ​ട് നാ​ലു​മ​ണി​ക്കാ​റ്റി​ൽ ഇ​ള​നീ​ർ ക​ച്ച​വ​ട​വും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ക്രി വ്യാ​പാ​ര​വും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് റ​സാ​ഖ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​റു​ക​മാ​ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ പ​ഴ​യ ഇ​രു​മ്പ് അ​ല​മാ​ര ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് റ​സാ​ഖി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ല​മാ​ര​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യ അ​റ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഉ​ട​ൻ റ​സാ​ഖ് വീ​ട്ടു​കാ​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തി സ്വ​ർ​ണം കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യെ​ന്ന് ക​രു​തി വീ​ട്ടു​കാ​ർ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളി​യ ആ​ഭ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ആ​ഭ​ര​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. സ്വ​ന്തം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും റ​സാ​ഖ് കാ​ണി​ച്ച ഈ ​സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​ക്ക് നാ​ട്ടു​കാ​രും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:chavakkadGold Ornamentshonestyscrap dealer
    News Summary - Razak's eyes did not turn yellow at the sight of gold
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