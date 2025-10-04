Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChavakkadchevron_rightചാ​വ​ക്കാ​ട് തീ​ര​ത്ത്...
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:32 PM IST

    ചാ​വ​ക്കാ​ട് തീ​ര​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ര

    text_fields
    bookmark_border
    600ല​ധി​കം തീ​ര​നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ട്ട​യ​മാ​കു​ന്നു
    ചാ​വ​ക്കാ​ട് തീ​ര​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ര
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന 600ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പ​ട്ട​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ചാ​വ​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ല്‍ വ​രു​ന്ന ക​ട​പ്പു​റം, മ​ണ​ത്ത​ല, പു​ന്ന​യൂ​ര്‍, പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലെ ക​ട​ല്‍പു​റ​മ്പോ​ക്ക്, അ​ണ്‍സ​ർ​വേ ലാ​ന്‍റ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​റു​നൂ​റോ​ളം പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    1961ലെ ​സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ബൗ​ണ്ട​റീ​സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം പു​റ​മ്പോ​ക്ക് സ​ർ​വേ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ല​ക്ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലെ ഹൈ ​ടൈ​ഡ് ലൈ​ന്‍ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചീ​ഫ് ഹൈ​ഡ്രോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍ക്ക് 2,31,835 രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.ഹൈ​ഡ്രോ​ള​ജി​ക്ക​ല്‍ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി ഹൈ ​ടൈ​ഡ് ലൈ​ന്‍ നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് കൈ​വ​ശ​ക്കാ​രി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ട്ട​യ അ​പേ​ക്ഷ വാ​ങ്ങി പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഡി​സം​ബ​ര്‍ മാ​സ​ത്തോ​ടെ പ​ട്ട​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജി​ല്ല റ​വ​ന്യൂ അ​സം​ബ്ലി​യി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​താ​യി എം.​എ​ൽ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഐ.​എ​ൽ.​ഡി.​എ​മ്മി​ൽ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി​ല്ല റ​വ​ന്യൂ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു, ജി​ല്ല​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യു ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:press meetPattayamcostal areaThrissur
    News Summary - pattayam for coastal residents
    Similar News
    Next Story
    X