Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChavakkadchevron_rightചാ​വ​ക്കാ​ട് ഇ​നി...
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:59 AM IST

    ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഇ​നി ക​ട​ലാ​മ​ക്കാ​ലം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ലീ​വ് റി​ഡ്‌​ലി ഇ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ലാ​മ​ക​ളാ​ണ് മു​ട്ട​യി​ടാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്
    ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഇ​നി ക​ട​ലാ​മ​ക്കാ​ലം
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ദ​ലാം​കു​ന്ന് ബീ​ച്ചി​ൽ ക​ട​ലാ​മ മു​ട്ട​യി​ടാ​നാ​യി കൂ​ടൊ​രു​ക്കു​ന്നു  

    Listen to this Article

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും മ​ന്ദ​ലാം​കു​ന്ന് ബീ​ച്ചി​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ മു​ട്ട​യി​ടാ​ൻ എ​ത്തി. ബീ​ച്ചി​ൽ ഹൈ​മാ​സ്റ്റ് ലൈ​റ്റി​നു സ​മീ​പം ക​ര​ക്ക് ക​യ​റി​യ ക​ട​ലാ​മ 117 മു​ട്ട​ക​ൾ ഇ​ട്ടാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ കെ.​എ. ന​വാ​സ്, താ​ഹി​ർ, ടി ​നി​സാ​ർ, എ​ൻ. ന​വാ​സ്, സൈ​ദാ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ട്ട​ക​ൾ പു​ന്ന​യൂ​ർ ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഹം​സു, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ മു​ട്ട​യി​ടാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​ലാ​ട് കാ​ട്ടി​ലെ പ​ള്ളി ബീ​ച്ചി​ലും ക​ട​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ പ​ടി​യി​ലും ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ മു​ട്ട​യി​ടാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ലീ​വ് റി​ഡ്‌​ലി ഇ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ലാ​മ​ക​ളാ​ണ് മു​ട്ടാ​യി​ടാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​റ​ച്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഡി​സം​ബ​റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന വാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്ട് ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ കൂ​ടു​വെ​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സു​നാ​മി​യു​ടെ വ​ര​വോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ലാ​മ​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് ന​വം​ബ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​സം​ബ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യെ​തെ​ന്ന് ചാ​വ​ക്കാ​ട് ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത് ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ‘ഗ്രീ​ൻ ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ്’ സം​ഘ​ട​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​ജെ. ജെ​യിം​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. 45 മു​ത​ൽ 50 ദി​വ​സം വ​രെ​യാ​ണ് മു​ട്ട​ക​ൾ വി​രി​യാ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം.

    സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടോ​റ്റാ​ണ് വി​രി​യു​ക. വി​രി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​ട​ലാ​മ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ക​ട​ലി​ലേ​ക്കു വി​ടും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ മു​ട്ട​യി​ടാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ചാ​വ​ക്കാ​ട് മു​ത​ൽ പെ​രി​യ​മ്പ​ലം വ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chavakkadSeasonOlive ridleysea turtle
    News Summary - It's sea turtle season in Chavakadu
    Similar News
    Next Story
    X