Madhyamam
    Chavakkad
    date_range 25 Sept 2025 11:38 AM IST
    date_range 25 Sept 2025 11:38 AM IST

    മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    ഏ​ക​ദേ​ശം 2000 കി​ലോ ചെ​റു ചാ​ള ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​മാ​ണ് യാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്
    Illegal fishing vessels seized by Coastal Police
    കോ​സ്റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ യാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: സ​മു​ദ്ര മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് ചെ​റു​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചും, പെ​യ​ർ ട്രോ​ളി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും, നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം ക​ള​ർ കോ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫി​ഷ​റീ​സ്, കോ​സ്റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​യു​ക്ത സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി. ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ര ദേ​ശ​ത്ത് വ​ള​വ​ത്ത് വി​ട്ടി​ൽ കു​ഞ്ഞ​മ്പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കി​ലു​ക്കം എ​ന്ന മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന യാ​ന​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​ള​വി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ ക​ണ്ട ഏ​ക​ദേ​ശം 2000 കി​ലോ ചെ​റു ചാ​ള ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മ​ത്സ്യ​മാ​ണ് യാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം ക​ള​ർ കോ​ഡ് ഇ​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ ക​ന​ക​ൻ, സു​രേ​ഷ്ബാ​ബു, ബാ​ദു​ഷ, സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ, വി​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലും അ​ഴി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ ഹാ​ർ​ബ​റു​ക​ളി​ലും ഫി​ഷ് ലാ​ൻ​ഡി​ങ് സെ​ന്റു​ക​ളി​ലും അ​ഴീ​ക്കോ​ട് ഫി​ഷ​റീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി. ​സീ​മ​യു​ടെ​യും മു​ന​ക്ക​ക​ട​വ് കോ​സ്റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ഫ​ർ​ഷ​ദി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​മ്പി​ങ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ജി​ല്ല ഫി​ഷ​റീ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് പി​ഴ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കും. ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ 9800 രൂ​പ​യു​ടെ മ​ത്സ്യം ലേ​ലം​ചെ​യ്ത് തു​ക ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ അ​ട​പ്പി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ചെ​റു​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്നീ​ട് പു​റം​ക​ട​ലി​ൽ ഒ​ഴു​ക്കി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു.വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ഫി​ഷ​റീ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പോ​ത്ത​നൂ​ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

