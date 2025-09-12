Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChavakkadchevron_rightപെൺകുട്ടിക്ക്​ പീഡനം:...
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 3:08 PM IST

    പെൺകുട്ടിക്ക്​ പീഡനം: 41കാരന് 39 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും

    text_fields
    bookmark_border
    പെൺകുട്ടിക്ക്​ പീഡനം: 41കാരന് 39 വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും
    cancel
    camera_alt

    ഷിബു

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: 17 വ​യ​സ്സു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ ബീ​ച്ചി​ലും ലോ​ഡ്ജു​ക​ളി​ലും കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ​ല​ത​വ​ണ ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം ന​ട​ത്തി​യും സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ഹ​രി​ച്ച് പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ 41കാ​ര​ന് 39 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 1,70,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.

    പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം 34 മാ​സം അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം 50,000 രൂ​പ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. ഇ​ടു​ക്കി തൊ​ടു​പു​ഴ ചീ​നി​ക്കു​ഴി ദേ​ശ​ത്ത് കു​ഴി​വേ​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​ബു​വി​നെ​യാ​ണ് ചാ​വ​ക്കാ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ലി​ഷ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    2022 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2023 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പീ​ഡ​ന വി​വ​രം കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:girl rapedpunishedfinedIdukki Nativevadanappally news
    News Summary - Girl raped: 41-year-old gets 39 years in prison and fine
    Similar News
    Next Story
    X