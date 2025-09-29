Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChavakkadchevron_rightഅതേ ക്ലാസ് റൂം, അതേ...
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 1:02 PM IST

    അതേ ക്ലാസ് റൂം, അതേ ടീച്ചർ വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്ന് പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    years after, the same teacher with the same students
    cancel
    camera_alt

    പാ​ലു​വാ​യ് സെ​ന്റ് ആ​ന്റ​ണീ​സ് യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ 75 -76 ബാ​ച്ച് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ അ​ധ്യാ​പി​ക റൂ​ബി (സി​സ്റ്റ​ർ അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സാ മ​റി​യ)

    ക്ലാ​സെടു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് പാ​ലു​വാ​യ് സെ​ന്റ് ആ​ന്റ​ണീ​സ് യു.​പി. സ്കൂ​ളി​ലെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​ക്കൊ​പ്പം ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. 75-76 ബാ​ച്ചി​ലെ പ​ഴ​യ ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ.

    ആ​റാം ക്ലാ​സി​ലെ അ​ന്ന​ത്തെ ടീ​ച്ച​ർ റൂ​ബി (സി​സ്റ്റ​ർ അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സാ മ​റി​യ) അ​വ​ർ​ക്ക് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. വിദ്യാർഥി ക​ളെ​ല്ലാം വ​ള​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​ഴ​യ ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ടീ​ച്ച​റെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി.

    പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കാ​ളി​യ​ത്ത്, ഇ​ക്ബാ​ൽ കാ​ളി​യ​ത്ത്, ജ​യ​ൻ, പി. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ ഗ​സ്നാ​ഫ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം, ആ​ന്റ​ണി, കൊ​ച്ചു, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, തോ​മാ​സ്, റൂ​ബി, രാ​ജി, സു​മ, സ​ക്കീ​ന, സു​ലേ​ഖ, ഫാ​ത്തി​മ, പു​ഷ്പാ​വ​തി, ജ​സീ​ന്ത, അം​ബി​ക എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chavakkadStudentsSchoolsclassroomalumni meet
    News Summary - Former students reunite in the same classroom, with same teacher
    Similar News
    Next Story
    X