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    Chavakkad
    Posted On
    date_range 28 July 2026 3:30 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 3:30 PM IST

    ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ അഴിമതിയെന്ന്;യു.ഡി.എഫ് കൗൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി

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    ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ അഴിമതിയെന്ന്;യു.ഡി.എഫ് കൗൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി
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    അ​ഴി​മ​തി​യാ​രോ​പി​ച്ച് ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഹാ​ളി​ന് പു​റ​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

    ചാ​വ​ക്കാ​ട്: അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പി​ച്ച് ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ജൂ​ലൈ 10ന് ​ന​ട​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ത്താം ന​മ്പ​ർ അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന മി​നി വാ​ഗ​മ​ൺ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്, വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യം അ​ടു​ത്ത കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് 12 യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ പോ​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 19-ാം ന​മ്പ​ർ വി​ഷ​യ​മാ​യി പു​ളി​ച്ചി​റ​ക്കെ​ട്ട് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് 50 ല​ക്ഷം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വീ​ണ്ടും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന സ്ഥി​രം ന​യ​മാ​ണ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പു​ളി​ച്ചി​റ​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ച​ളി വാ​ര​ലും മ​റ്റ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്ന​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്ത് 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി പോ​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഴി​മ​തി​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ സി.​എ. ഗോ​പ പ്ര​താ​പ​ൻ, ആ​രി​ഫ് പാ​ല​യൂ​ർ, ജോ​യ്സി ടീ​ച്ച​ർ, ആ​സി​ഫ് പാ​ല​യൂ​ർ, സു​ജാ​ത സ​ത്യ​ൻ, ടി.​എം. ഷാ​ജി, സീ​ന നൗ​ഷാ​ദ്, ഫെ​ബീ​ന നൗ​ഷാ​ദ്, ശ​ർ​മി​ള സ​ത്താ​ർ, സ​നൂ​പ്, ബ്രി​ജി​ത പ്ര​തീ​പ്, ത​നു​ജ ഷാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ജ​ണ്ട​ക്ക് ശേ​ഷം വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സി.​എ. ഗോ​പ​പ്ര​താ​പ​ൻ അ​ജ​ണ്ട​ക്ക് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി എ​ഴു​തി ന​ൽ​കി​യ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും യാ​തൊ​രു​വി​ധ അ​ഴി​മ​തി​യും ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​എ​ച്ച്. അ​ക്ബ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:municipalwalkoutcorruption
    News Summary - Corruption Alleged in Chavakkad Municipality; UDF Councillors Walk Out
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