Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChavakkadchevron_rightചാവക്കാട് വൻ കഞ്ചാവ്...
    Chavakkad
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 10:20 AM IST

    ചാവക്കാട് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; പ്രതികളെ പൊലീസ് വളഞ്ഞിട്ട് പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    drug bust
    cancel
    camera_alt

    1)പൊലീസിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കനോലി കാനാലിലേക്ക് ചാടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കൊല്ലം സ്വദേശി ആന്റണി. 2)പൊലീസ് പിടിയിലായ അനൂപ്

    Listen to this Article

    ചാവക്കാട്: കഞ്ചാവ് സംഘത്തെ പൊലീസ് വളഞ്ഞിട്ട് പിടികൂടി. രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. രണ്ടുപേർ കനോലി കനാലിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. തൃശൂർ ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചാവക്കാട് പൊലീസും ചേർന്നാണ് കഞ്ചാവ് സംഘത്തെ വളഞ്ഞത്. തൃശൂരിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് സംഘത്തെ പിന്തുടർന്ന ഡാൻസാഫ് സംഘം ചാവക്കാട് പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ പുതിയ പാലത്തിനു മുകളിൽ വച്ചാണ് സംഘത്തിന്റെ കാർ വളഞ്ഞത്. ഇതോടെ കാർ നിർത്തി പ്രതികൾ കനോലി കനാലിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.

    ഒല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അനൂപ്, തൃശൂർ സ്വദേശികളായ അക്ഷയ്, ടിന്റോ, കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ആന്റണി എന്നിവരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൊലീസിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി കനോലി കനാലിലേക്ക് ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് തണ്ടല്ലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കൊല്ലം സ്വദേശി ആന്റണിയെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    അക്ഷയ്, ടിന്റോ എന്നിവരാണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നിന്നും 21.5 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:police arrestdrug bustThrissur
    News Summary - Chavakkad massive ganja bust; Police surround and arrest the accused
    Similar News
    Next Story
    X