    15 Aug 2025 1:42 PM IST
    15 Aug 2025 1:42 PM IST

    5.54 ഗ്രാം രാസലഹരിയുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    നി​തി​ൻ, സു​മേ​ഷ്

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: 5.54 ഗ്രാം ​രാ​സ​ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൊ​ട​ക​ര ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ​ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ല്ലാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​തി​ൻ (33), പു​ത്തൂ​ർ പൊ​ന്നൂ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ശാ​സ്താം​കു​ടം വീ​ട്ടി​ൽ സു​മേ​ഷ് (40) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 5.30 ഓ​ടെ ചാ​ല​ക്കു​ടി ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​രെ സം​ശ​യം തോ​ന്നി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് 5.170 ഗ്രാം ​തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി നി​തി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ട​ക​ര​യി​ലു​ള്ള ഇ​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച 1.145 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

    തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചാ​ല​ക്കു​ടി എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ടി.​വി. ഋ​ഷി​പ്ര​സാ​ദ്, ഇ.​ആ​ർ. സി​ജു​മോ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ ജി​ബി ബാ​ല​ൻ, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ. ആ​ൻ​സ​ൻ, സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ സ​ന്ദീ​പ്, വി​നോ​ദ് തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സ​തീ​ശ​ൻ മ​ഠ​പ്പാ​ട്ടി​ൽ, പി.​എം. മൂ​സ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ വി.​യു. സി​ൽ​ജോ, എ.​യു. റെ​ജി, എം.​ജെ. ബി​നു, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ മാ​രാ​യ ഷി​ജോ തോ​മ​സ്, ഇ.​വി. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, കൊ​ട​ക​ര സി.​ഐ പി.​കെ. ദാ​സ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സു​രേ​ഷ്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഷീ​ബ, ഗോ​കു​ല​ൻ, ജി.​എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സ​ജീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

