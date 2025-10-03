Begin typing your search above and press return to search.
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:44 AM IST

    വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഭാര്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    അറസ്റ്റിലായ ബി​നേ​ഷ്

    Listen to this Article

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞു ക​ഴി​യു​ന്ന ഭാ​ര്യ​യെ ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്തും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലും എ​ത്തി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.

    ക​റു​കു​റ്റി സ്വ​ദേ​ശി പൈ​നി​ങ്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബി​നേ​ഷ് (45 ) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. യു​വ​തി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലു​ള്ള ബേ​ക്ക​റി​യി​ലെ​ത്തി യു​വ​തി​യെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ചാ​ല​ക്കു​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ തീ ​വെ​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ് ബി​നേ​ഷ്.

    TAGS:estranged wifeyoung man arrestedthreatening case
    News Summary - Young man arrested for threatening his estranged wife
