Madhyamam
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:28 AM IST

    വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ്; പ്ര​തി മും​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ

    വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ്; പ്ര​തി മും​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ
    ചാ​ല​ക്കു​ടി: വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ ലു​ക്കൗ​ട്ട് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം മും​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മാ​ട​ക്ക​ത്ത​റ പു​ല്ലാ​നി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ച​വ​റാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശോ​ഭ് (31) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പോ​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി ക​ള​പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജീ​ന​ക്ക് ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ലേ​ക്ക് വ‍ർ​ക്ക് വി​സ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഫെ​ബ്രു 27ന് ​ശേ​ഷം പ​ല ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി യു.​പി.​ഐ വ​ഴി 2,77,000 രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ.

    ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​ശോ​ഭ് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​വെ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ലു​ക്കൗ​ട്ട് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ര​ശോ​ഭി​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം മു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി പ്ര​ശോ​ഭി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മാ​ള, വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സു​ക​ളി​ലും ഇ​യാ​ൾ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചാ​ല​ക്കു​ടി ജി.​എ​സ്.​ഐ ഷാ​ജു, ജി.​എ​സ്. സി.​പി.​ഒ ബി​നു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മും​ബൈ​യി​ൽ ചെ​ന്ന് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

