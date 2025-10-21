Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:35 PM IST

    ട്രാം​വെ-​റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    Tramway,Railway Station,Bypass Road,Road Construction,Infrastructure Development,ട്രാംവേ, ചാലക്കുടി, ബൈപ്പാസ്,റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
    ട്രാം​വെ-​റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ബൈ​പാസ് റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ട്രാം​വെ-​റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ന​മ​ല ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ പ​ഴ​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശ​വും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശാ​ശ്വ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ട്രാം​വെ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രും വി​ധ​മാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഊ​ക്ക​ൻ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ, വ​ക്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​മാ​ണ് 70 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ത​ല​ത്തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ലും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഭൂ​മി ത​രം മാ​റ്റി അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വ​ക​യി​രു​ത്തി. തു​ട​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എം.​എ​ൽ.​എ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ആ​ന​മ​ല ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ട്ര​ങ്ക് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള പ​ഴ​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​കു​രു​ക്ക് കാ​ര​ണം മാ​ള-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ ചാ​ല​ക്കു​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​പ്പാ​ത ക​ട​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ റോ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ നോ​ർ​ത്ത് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി സു​ഗ​മ​മാ​യി പോ​കാ​നാ​വും.

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ന​ഗ​ര​സ ചെ​യ​ർമാൻ ഷി​ബു വാ​ല​പ്പ​ൻ, വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് ​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. പോ​ൾ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി ലീ​ഡ​ർ അ​ഡ്വ. ബി​ജു എ​സ്. ചി​റ​യ​ത്ത്, മു​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എ​ബി ജോ​ർ​ജ്, വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ നീ​ത പോ​ൾ, ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് സ്ഥ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ ഊ​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    TAGS:chalakkudyThrissur Newstramway
