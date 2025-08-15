Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chalakkudy
    15 Aug 2025 1:49 PM IST
    15 Aug 2025 1:49 PM IST

    ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്; വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ന​ത്​ അ​ങ്ക​മാ​ലി മു​ത​ൽ കൊ​ട​ക​ര വ​രെ

    ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ ചാ​ല​ക്കു​ടി സൗ​ത്ത് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: കു​രു​ക്ക് വി​ട്ടു​മാ​റാ​തെ ദേ​ശീ​യ പാ​ത 544. മ​ഴ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ കു​രു​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് തെ​ക്കു​നി​ന്ന് അ​ങ്ക​മാ​ലി മു​ത​ൽ പൊ​ങ്ങം ചി​റ​ങ്ങ​ര, കൊ​ര​ട്ടി, മു​രി​ങ്ങൂ​ർ, ചാ​ല​ക്കു​ടി​യും പി​ന്നി​ട്ട് കൊ​ട​ക​ര വ​രെ നീ​ണ്ടു. അ​ടി​പ്പാ​ത​യു​ടെ മേ​ലെ​യും താ​ഴെ​യു​മാ​യി ര​ണ്ട് ത​ട്ടാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​രു​ങ്ങി​കി​ട​ന്നു.

    ഉ​പ​റോ​ഡു​ക​ളും ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ലാ​യി. രോ​ഗി​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും കു​ടു​ങ്ങി. രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും കു​രു​ക്കു​ക​ൾ രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ സ​മ​യ​ത്തി​ന് എ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത ചാ​ല​ക്കു​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു കൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തെ പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. അ​ടി​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ സ​മ​യം ചി​റ​ങ്ങ​ര, കൊ​ര​ട്ടി, മു​രി​ങ്ങൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​പ്പാ​ത​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്. ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു വി​ടാ​ൻ പു​ല​ർ​ച്ചെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഓ​ണം അ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 544 ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​രി​ത​മ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക.

    National Highway Traffic block Thrissur News
