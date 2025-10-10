Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chalakkudy
    Posted On
    10 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    10 Oct 2025 9:28 AM IST

    നവീകരിച്ച ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നു

    representative image
    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ചാ​ല​ക്കു​ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​വീ​ക​രി​ച്ച ചാ​ല​ക്കു​ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വൈ​കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി. ശേ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    വീ​ണ്ടും നീ​ളു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സൂ​ച​ന. ന​വീ​ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ചാ​ല​ക്കു​ടിൈറ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​മൃ​ത് ഭാ​ര​ത് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ചാ​ല​ക്കു​ടി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ന​വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ദ്യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. 4.5 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു കോ​ടി​യി​ലേ​റെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര മാ​റ്റ​ൽ, സീ​ലി​ങ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ശൗ​ചാ​ല​യ നി​ർ​മാ​ണം, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി. ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​ർ മോ​ടി പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തെ ഓ​ട്ടോ, ടാ​ക്സി പാ​ർ​ക്കി​ങ് മാ​റ്റി, പ​ക​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ് മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്ക് അ​ക​ത്താ​ക്കി. പു​തി​യ എ​ൽ​ഇ​ഡി ഡി​സ്പ്ലേ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    അ​തേ സ​മ​യം ന​വീ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ പ്ലാ​റ്റു​ഫോ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്കും മൂ​ന്നാം ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്കും വ​യോ​ധി​ക​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്കം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ എ​സ്ക​ലേ​റ്റ​റോ ലി​ഫ്റ്റോ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, മാ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ര​ട്ടി, മേ​ലൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി, പ​രി​യാ​രം, കോ​ട​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​ഷ​നാ​ണ് ചാ​ല​ക്കു​ടി. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് തീ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മു​ണ്ട്. ചെ​റി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും നി​ർ​ത്തു​ന്ന പാ​ല​രു​വി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള തീ​വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ചി​ല ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ മ​ട​ക്ക സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

    News Summary - The inauguration of the renovated Chalakudy railway station is delayed.
