Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChalakkudychevron_rightഅ​ച്ഛ​നെ...
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 2:26 PM IST

    അ​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    2018 മാ​ർ​ച്ച് 27നായിരുന്നു സംഭവം
    അ​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ബാ​ലു

    Listen to this Article

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: അ​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന മ​ക​ൻ പി​ടി​യി​ൽ. പ​രി​യാ​രം കൊ​ന്ന​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി കു​ന്നു​മ്മേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബാ​ലു (25) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കു​ടും​ബ വ​ഴ​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2018 മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​കൊ​ന്ന​ക്കു​ഴി​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ​ അ​ച്ഛ​ൻ ബാ​ബു (47) വി​നെ വ​ടി​കൊ​ണ്ടും കൈ​കൊ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ബാ​ബു മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ബാ​ബു​വി​നെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ നിന്ന ഭാ​ര്യ ഷാ​ലി വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ​തി​ലാ​ണ് ബാ​ബു​വി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് എ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    2019 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​ബാ​ലു മോ​ഷ്ടി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​മാ​യി ചാ​ല​ക്കു​ടി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കെ ബാ​ലു അ​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യതാ​യി കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി കോ​ട​തി ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വാ​റ​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മേ​ലൂ​ർ കു​ന്ന​പ്പി​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നും തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘവുമാണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തത്. ചാ​ല​ക്കു​ടി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എം.​കെ. സ​ജീ​വ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സി​ജു​മോ​ൻ, ഷെ​റി​ൽ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ര​തീ​ഷ്, പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chalakudyMurder CaseThrissurCrime
    News Summary - The accused, who was released on bail in the case of murdering his father, was caught after absconding.
    Similar News
    Next Story
    X