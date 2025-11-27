Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും മാ​റിമാ​റി തു​ണ​ക്കു​ന്ന ചാ​ല​ക്കു​ടി

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും മാ​റിമാ​റി തു​ണ​ക്കു​ന്ന ചാ​ല​ക്കു​ടി
    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും മാ​റി മാ​റി തു​ണ​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ചാ​ല​ക്കു​ടി​ നഗരസഭയി​ലേ​ത്. 70 ക​ൾ മു​ത​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഏ​താ​ണ്ട് തു​ല്യ ശ​ക്തി​യി​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​ജ​യി​ക​ളാ​കു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മേ ല​ഭി​ക്കാ​റു​ള്ളൂ. ചി​ല കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്.

    2010ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ച ചാ​ല​ക്കു​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 2015ൽ ​ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ തു​ണ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ 2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 35 സീ​റ്റി​ൽ 26 സീ​റ്റും നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച് സീ​റ്റു​ക​ൾ 37 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ത​മ്മി​ലാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ, കൂ​ട​പ്പു​ഴ ച​ർ​ച്ച്, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ്, മൂ​ഞ്ഞേ​ലി, കോ​ട്ടാ​റ്റ്, ത​ച്ചു​ട​പ​റ​മ്പ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും മാ​ത്ര​മാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ സ​മ​യം പോ​ട്ട​ച്ചി​റ, സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്, തി​രു​മാ​ന്ധാം​കു​ന്ന്, ഗാ​യ​ത്രി ആ​ശ്ര​മം, ക​ണ്ണ​മ്പു​ഴ, ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ർ​ഡ്, വെ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി​ക്കു​ളം, ക​രു​ണാ​ല​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ വിമതൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ട്.

    മൈ​ത്രി ന​ഗ​ർ വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി റി​ബ​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. മ​റ്റ് 17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ വ​മ്പ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. 30 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. 2020ൽ ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ചി​ല അ​നൈ​ക്യം മു​ത​ലെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​മ്പ് ഒ​രു കാ​ല​ത്തും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സീ​റ്റു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ നി​ഗ​മ​നം.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തു​റി​ച്ചു നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ വി​മ​ത​ശ​ല്യ​വും നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​മ്പെ​ങ്ങും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഐ​ക്യം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

