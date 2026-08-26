ലഹരിവിമുക്ത ഓണ സന്ദേശവുമായി കയാക്ക് റാലി

ലഹരിവിമുക്ത ഓണ സന്ദേശവുമായി കയാക്ക് റാലിtext_fields
ചാലക്കുടി: പ്രിയദർശിനി കൾചറൽ ഫോറവും സ്കൂബ കൊച്ചിൻ ഡൈവിങ് സ്കൂളും സംയുക്തമായി ലഹരിവിമുക്ത ഓണം എന്ന സന്ദേശവുമായി ചാലക്കുടി പുഴയിൽ പ്രതീകത്മകമായി മഹാബലി നയിച്ച കയാക്ക് റാലി നടത്തി.
വെട്ടുകടവിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷോൺ പെല്ലിശ്ശേരി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.പ്രിയദർശിനി കൾചറൽ ഫോറം ചെയർമാൻ വിജയ് തെക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ.സി. തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർ അനിൽ മോഹൻ മുഖ്യാതിഥി ആയി. സ്കൂബ ഡൈവിങ് സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ ജെസ്റ്റിൻ ജോസ്, കയാക്ക് റാലി ക്യാപ്റ്റൻ പോളച്ചൻ പെരെപാടൻ, ആന്റണി പന്തലുക്കാരൻ, പി.എ. സാബു, കെ.ഡി. ജോസ്, കെ.കെ. രവി, ജോമോൻ തോമസ്, വർഗീസ് മേനാച്ചേരി, വിജത്ത് ദേവസി, ബൈജു ഓളാട്ടുപുറം, ടി.കെ. വർഗീസ് എന്നിവർ റാലിയിൽ അംഗങ്ങളായി.
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