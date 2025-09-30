Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 3:18 PM IST

    ചാലക്കുടി 220 കെ.വി സ്റ്റേഷനിലെ തകരാർ; ടൗണിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നു

    വ്യ​വ​സാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും തി​രി​ച്ച​ടി
    ചാലക്കുടി 220 കെ.വി സ്റ്റേഷനിലെ തകരാർ; ടൗണിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നു
    ചാ​ല​ക്കു​ടി 220 കെ.​വി സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ടൗ​ണി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഭ​വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി. വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സം കു​റ​ച്ചു നാ​ളു​ക​ളാ​യി ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ചാ​ല​ക്കു​ടി 220 കെ.​വി. സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ത​ക​രാ​ർ മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി. പ​ല ത​വ​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്ക് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​പോ​ലും പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക ജോ​ലി​ഭാ​രം വ​രു​ത്തി വെ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചാ​ല​ക്കു​ടി പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ അ​ടി​ക്ക​ടി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മൂ​ലം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു. 75 കോ​ടി കി​ഫ്ബി ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സം പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി 2021ൽ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​താ​ണ് 220 കെ.​വി സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ. ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ചാ​ല​ക്കു​ടി പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Girl in a jacket

    TAGS:complaintlocalnewsThrissurKSEB
    News Summary - Fault at Chalakudy 220 KV station power outages in town
