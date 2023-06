നീന്താനിറങ്ങിയ പിതാവും മകനും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; വർഗീസിന് ഇത് രണ്ടാം ജന്മം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചാ​ല​ക്കു​ടി: പി​താ​വും മ​ക​നും ത​ട​യ​ണ​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ര​ണ​ത്തെ മു​ഖാ​മു​ഖം ക​ണ്ട മ​ക​നെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രി​യാ​രം കൊ​മ്പ​ൻ​പാ​റ ത​ട​യ​ണ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ത​ട​യ​ണ​യി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ പ​രി​യാ​രം സ്വ​ദേ​ശി കാ​വു​ങ്ങ​ൽ ജോ​ഷി (55), മ​ക​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​ഴ​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് ത​ട​യ​ണ​യി​ൽ നീ​ന്താ​നി​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന ഷ​ട്ട​റി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ഷി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി അ​പ്പു​റ​ത്തൂ​ടെ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ണ്ണം അ​ൽ​പം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​സ് അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ എ​ത്ര ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ഇ​യാ​ളെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​യി​ല്ല. ത​ല പ​കു​തി​യോ​ളം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ താ​ഴ്ന്നു. അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​ത്തെ മു​ഖാ​മു​ഖം ക​ണ്ടു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്ത് ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ മു​ങ്ങി മ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചാ​ല​ക്കു​ടി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​ക്ക സ​മ​യ​ത്ത് എ​ത്തി​യാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​സി​നെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രെ​യും ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​ഹ​ർ​ഷ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗ്രേ​ഡ് എ.​എ​സ്.​ടി.​ഒ ബി​ജു ആ​ന്‍റ​ണി, ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ജ​യ​ൻ, ര​തീ​ഷ്, ര​ജീ​ഷ്, സാ​ജ​ൻ​രാ​ജ്, മ​നു, അ​ശോ​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ര​ക്ഷ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

Father and son went swimming and got into an accident-This is Varghese's second birth