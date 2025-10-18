Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightChalakkudychevron_rightനീലക്കോഴികളുടെ ശല്യം;...
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:48 PM IST

    നീലക്കോഴികളുടെ ശല്യം; കോട്ടാറ്റ് പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷി വൈകുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    തു​ര​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തു​താ​യി ന​ടു​ന്ന നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ന​ശി​പ്പി​ക്കും
    നീലക്കോഴികളുടെ ശല്യം; കോട്ടാറ്റ് പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷി വൈകുന്നു
    cancel

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: നീ​ല​ക്കോ​ഴി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ ചാ​ല​ക്കു​ടി കോ​ട്ടാ​റ്റ് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​ൻ വൈ​കു​ന്നു. പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന തോ​ടു​ക​ളി​ലും ഗ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ള​രു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ട​ർ​പ്പു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു കൂ​ട്ടി പാ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് നീ​ല​ക്കോ​ഴി​ക​ൾ. അ​വ​യെ തു​ര​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തു​താ​യി ന​ടു​ന്ന നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ന​ശി​പ്പി​ക്കും.

    ഇ​തു​മൂ​ലം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഞാ​റു ന​ടേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. പാ​ട​ത്ത് നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് നീ​ല​ക്കോ​ഴി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വ​ന്നെ​ത്തു​ക. അ​വ നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​യു​ടെ ഇ​ളം ത​ല​പ്പു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ന​ശി​പ്പി​ക്കും. മ​റ്റ് ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​വും പ​ക​ലും ക​ണ്ണി​ലെ​ണ്ണ​യൊ​ഴി​ച്ച് കാ​ത്തി​രു​ന്ന് നീ​ല​ക്കോ​ഴി​ക​ളെ തു​ര​ത്തി കൃ​ഷി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ശ്ര​മം പ​ല​പ്പോ​ഴും വൃ​ഥാ​വി​ലാ​ണ്. ഓ​ടി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ലും നി​മി​ഷ​നേ​രം കൊ​ണ്ട് ഇ​വ പൂ​ർ​വാ​ധി​കം ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തും. പാ​ട​ത്ത് റി​ബ​ൺ കെ​ട്ടി​യും പാ​ട്ട​കൊ​ട്ടി ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ടി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ​ല ക​ണ്ട​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ച്ച കൃ​ഷി പ​ക​രം ഞാ​റ് ന​ട്ട് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, നെ​ൽ​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​വി​ധം വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ ഞാ​റ് ന​ടു​ക പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ല. വ​ന്യ​മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ നീ​ല​ക്കോ​ഴി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാ​നാ​വി​ല്ല. കോ​ട്ടാ​റ്റ് പാ​ട​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ നി​സ്സ​ഹാ​യ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. 300ൽ ​പ​രം എ​ക്ക​റി​ലെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി തു​ട​ർ​ന്നു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ഇ​വ​യു​ടെ ആ​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യാ​യ കു​റ്റി​കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​ദ്ര​വം ഒ​രു​പ​രി​ധി വ​രെ കു​റ​ക്കാം. അ​തു​പോ​ലെ കോ​ഴി​ക​ൾ വ​രാ​തെ ഇ​വ വ​ല​യി​ട്ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ മ​ന​സ്സ് വ​ച്ചാ​ലേ കോ​ട്ടാ​റ്റ് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​വൂ. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​ച്ച് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി വെ​ളു​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:farmers distressGrey-headed swamphenThrissur
    News Summary - farmers distress of Grey-headed swamphen
    Similar News
    Next Story
    X