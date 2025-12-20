Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 1:07 PM IST

    കുറ്റിച്ചിറയിൽ നാലുപേരെ കടിച്ച നായ്ക്ക് പേവിഷബാധ

    പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പേ​യു​ള്ള​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്
    കുറ്റിച്ചിറയിൽ നാലുപേരെ കടിച്ച നായ്ക്ക് പേവിഷബാധ
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: കു​റ്റി​ച്ചി​റ​യി​ൽ നാ​ലു​പേ​രെ​യും വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ടി​ച്ച തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക് പേ​വി​ഷ ബാ​ധ തെ​ളി​ഞ്ഞു. മ​ണ്ണു​ത്തി വെ​റ്റ​റി​ന​റി കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് നാ​യ്ക്ക് പേ​യു​ള്ള​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ടി​യേ​റ്റ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. കു​റ്റി​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​രോ​ട്ടി പ​റ​മ്പി​ൽ ശ​ശി (67), തെ​ക്കി​നേ​ത്ത് വ​ർ​ഗീ​സ് (60), ഐ​ക്ക​ര​പ​റ​മ്പി​ൽ സു​ബ്ര​ൻ ( 78), പെ​രേ​പ്പാ​ട​ൻ ജോ​സ് (67) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് നാ​യ് ക​ടി​ച്ച​ത്. അ​തേ സ​മ​യം, ഏ​തൊ​ക്കെ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​തെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കു​റ്റി​ച്ചി​റ വി​ല്ലേ​ജ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ് നാ​യു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​നെ പി​ന്നീ​ട് ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ട​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ല​ഞ്ഞ് തി​രി​യു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കാ​രു​ണ്യ സോ​ഷ്യ​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​റ്റ് നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും ക​ടി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​യ​വി​ഹ്വ​ല​രാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. ജോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ജോ​യ് ക​ട്ട​ക്ക​യം, വ​ർ​ഗീ​സ് പൊ​റാ​യി, ബേ​ബി ത​ച്ചേ​ത്തു​കു​ടി, ഓ​മ​ന പോ​ട്ട​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:stray dogsRabiesStray dogs attackrabies dog
    News Summary - Dog that bit four people in Kuttichira tests positive for rabies
