നിയമം ലംഘിച്ച്​ കോൺഗ്രസ്​ ഓഫിസ്​ നിർമാണം; പൊളിക്കാൻ വീണ്ടും നോട്ടീസ്

ചാ​ല​ക്കു​ടി: മേ​ലൂ​രി​ൽ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വീ​ണ്ടും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണം 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പൊ​ളി​ച്ച് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ലൂ​ർ പ​ള്ളി​ന​ട സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ്​ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്റ്റോ​പ്പ് മെ​മ്മോ ന​ൽ​കു​ക​യും പൊ​ലീ​സ്​ നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തേ​സ്ഥ​ല​ത്ത് വീ​ണ്ടും നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​​രെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൊ​ര​ട്ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. Show Full Article

Construction of Congress office in violation of law; Notice again to demolish