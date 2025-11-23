Begin typing your search above and press return to search.
    Chalakkudy
    Chalakkudy
    Posted On
    23 Nov 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 10:10 AM IST

    ചീ​നോ​ലി​പ്പാ​ടം പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക്; മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​ജ​യം

    റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് നീ​ക്കി​യ​ത്
    ചീ​നോ​ലി​പ്പാ​ടം പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക്; മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​ജ​യം
    ​മേലൂ​രി​ൽ ചീ​നോ​ലി​പ്പാ​ട​ത്തെ മ​ണ്ണ് കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ക​ത്തി​യ മേ​ലൂ​രി​ലെ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ത്തി​ലെ മ​ണ്ണ് തി​രി​യെ എ​ടു​പ്പി​ച്ചു. പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി​യെ കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണ് തി​രി​കെ എ​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഫ​ലം ക​ണ്ട​ത് വ​നി​ത ഭൂ​വു​ട​മ​യു​ടെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷം മു​മ്പാണ് മേ​ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​രി​ങ്ങൂ​ർ -ഏ​ഴാ​റ്റു​മു​ഖം റോ​ഡ് 39 കോ​ടി രൂ​പ മു​ട​ക്കി പു​തു​ക്കി പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഭൂ​മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ച് കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ കു​ന്ന​പ്പി​ള്ളി ചി​നേ​ലി പാ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗം നി​ക​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചാ​ല​ക്കു​ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി​യോ​ട് ഉ​ട​ൻ മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ടം പൂ​ർ​വ സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മെ​റ്റ​ലും ടാ​റും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നീ​ക്കി​യ​ത്. കൊ​ര​ട്ടി പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ ഫ​ല​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മ​ണ്ണും മ​റ്റ് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും 1.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്ത് മാ​ത്രം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന നി​യ​മം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് വ​ക വെ​ക്കാ​തെ കു​ന്ന​പ്പി​ള്ളി ചി​നേ​ലി പാ​ട​ത്ത് പാ​ടം നി​ക​ത്താ​നു​ള്ള ഗൂ​ഢ​ ലക്ഷ്യത്തോടെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ ആ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ തോ​ട് അ​ട​യു​ക​യും അ​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള വ​യ​ലി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​തി​നു നേ​രെ ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി പാ​ടം നി​ക​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന് ഒ​ത്താ​ശ ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തോ​ട് നി​ക​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ​നി​ത കൃ​ഷി​ഭൂ​മി ഉ​ട​മ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യം ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട അ​വ​രു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ചീ​നോ​ലി പാ​ട​ത്തെ മ​ണ്ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌.

    News Summary - Chinolipadam restored to its former condition; Legal battle against filling with soil wins
