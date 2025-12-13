Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Dec 2025 9:42 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 9:42 AM IST

    ചാ​ല​ക്കു​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ; മ​ന​ക്കോ​ട്ട കെ​ട്ടി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. 37 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 25ഉം ​പി​ടി​ച്ച് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 22 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ചാ​ല​ക്കു​ടി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ഏ​താ​ണ്ട് തു​ല്യ​ശ​ക്തി​ക​ളാ​ണ്. 2020ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത് ഒ​ഴി​ച്ചാ​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​താ​നും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും മാ​റി മാ​റി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​ണ് ചാ​ല​ക്കു​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് ഉ​ള്ള​ത്.

    മാ​റി മാ​റി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്രം ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ തി​രു​ത്തു​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ തു​ട​ർ​ച്ച ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്നു. വി.​ഒ.​പൈ​ല​പ്പ​ൻ, ഷി​ബു വാ​ല​പ്പ​ൻ, ബി​ജു ചി​റ​യ​ത്ത്, ആ​ലി​സ് ഷി​ബു, കെ.​വി.​പോ​ൾ, സൂ​സ​മ്മ ആ​ന്റ​ണി, ജോ​യ് ചാ​മ​വ​ള​പ്പി​ൽ, എം.​എം.​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി ക​രു​ത്ത​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി മ​ൽ​സ​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ മു​ൻ​കാ​ല ച​രി​ത്രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ മ​ല​ർ​ത്തി​യ​ടി​ച്ച് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്യാ​മ്പി​ലെ ചെ​റി​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം നേ​ടി കൊ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ട​തെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. സി. ​എ​സ്. സു​രേ​ഷ്, ഉ​ഷ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, ബി​ജി സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ബി​ന്ദു ശ​ശി​കു​മാ​ർ, വി.​ജെ. ജോ​ജി, വി.​ജെ. ജോ​ജു എ​ന്നീ പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ബാ​ല​റ്റ് മെ​ഷീ​ൻ തു​റ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ചാ​ല​ക്കു​ടി​യു​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ റി​സ​ൽ​ട്ട് വ​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ജ​യം പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ്ണ​യം, പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, പ​ഴ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മാ​റി​യ സ​മീ​പ​നം ഇ​തെ​ല്ലാം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും കൂ​ടാ​തെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ൽ ക​യ​റു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്മാ​രും വി​മ​ത​ൻ​മാ​രു​മൊ​ക്കെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

