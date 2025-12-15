Begin typing your search above and press return to search.
    Chalakkudy
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:27 PM IST

    ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചാ​ല​ക്കു​ടി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ തി​ര​ക്കി​ട്ട ച​ർ​ച്ച

    Chairperson, Vice-Chairman, debate,Chalakudy, ചാലക്കുടി, നഗരസഭ കാര്യാലയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്,
    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ര് വേ​ണ​മെ​ന്ന തി​ര​ക്കി​ട്ട ച​ർ​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ്ഥാ​നം വ​നി​ത​ക്കാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ്ഥാ​നം ഊ​ഴ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണം. അ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചൊ​ല്ലി വ​ലി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ഡി.​സി.​സി​യു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​നി​ത​യാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ത്ര​ത്തോ​ളം ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യി​ല്ല. അ​തേ സ​മ​യം, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പി​ടി​വ​ലി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    ആ​റാം ത​വ​ണ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചെ​ത്തി​യ ആ​ലി​സ് ഷി​ബു ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ലി​സ്. ആ​ലി​സ് പ​ല​വ​ട്ടം ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പു​തി​യൊ​രാ​ൾ വ​ര​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ത കൊ​ണ്ട് ആ​ദ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ആ​ലി​സി​ന് ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്കും. തി​രു​മാ​ന്ധാം​കു​ന്ന് വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ചു വ​ന്ന സൂ​സി സു​നി​ലി​ന് വേ​ണ്ടി ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു​വ​ന്ന പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സ്ഥാ​നം പോ​ലെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​വും ഊ​ഴ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ന്നെ​യാ​കും. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​റാം ത​വ​ണ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ഡ്വ. ബി​ജു എ​സ്. ചി​റ​യ​ത്തി​നെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഇ​േ​പ്പാ​ഴെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടും അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ്ഥാ​നം ബി​ജു​വി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ കെ.​വി. പോ​ളി​നെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്നു. എ​ന്താ​യാ​ലും ഒ​രു ഊ​ഴം മു​ൻ ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​നാ​യ ഷി​ബു വാ​ല​പ്പ​ന് ന​ൽ​കി​യേ​ക്കാം.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ.​എ​സ്. ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പേ​രും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:Local Body ElectionchalakkudyElection News
