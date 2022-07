cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ഡ​ബി​ൾ ബെ​ല്ല​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി. ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ​യും ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ടെ​യും ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കും ക​ണ്ട​ക്ട​റു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​മാ​ണ് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ​ക​ണ്ട​ക്ട​ർ കെ.​ടി. ജോ​ഷി​യു​ടെ ലൈ​സ​ന്‍സ് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​തി​ന് ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യ​മെ​ന്ന്​ വൈ​ക്കം ജോ. ​ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ഇ​ന്‍ചാ​ര്‍ജ് പി.​ജി. കി​ഷോ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ക​ല്ല​റ നി​ക​ര്‍ത്തി​ല്‍ സു​മേ​ഷ് ശി​വ​ന്റെ ലൈ​സ​ന്‍സ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ 15 വ​രെ​യാ​ണ് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ട​ക്ട​റാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്ത് ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സും കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി ഐ.​ടി.​സി ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി സെ​ന്റ് മൈ​ക്കി​ള്‍സ് സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ക​ല്ല​റ തെ​ക്കേ​പ്ലാ​ച്ചേ​രി​ല്‍ ആ​ല്‍ബീ​ന ലി​സ് ജ​യിം​സി​നാ​ണ് (17) ബ​സി​ല്‍നി​ന്ന്​ വീ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. Show Full Article

student fell as bus moved before getting off, license of workers suspended