Madhyamam
    Pathanamthitta
    Vadasserikkara
    Posted On
    30 Sept 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 10:49 AM IST

    വടശേരിക്കര തീര്‍ഥാടന വിശ്രമകേന്ദ്രം വീണ്ടും തുറക്കും

    വടശേരിക്കര തീര്‍ഥാടന വിശ്രമകേന്ദ്രം വീണ്ടും തുറക്കും
    വടശ്ശേരിക്കരയിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന വിശ്രമകേന്ദം

    വ​ട​ശേ​രി​ക്ക​ര: വ​ട​ശേ​രി​ക്ക​ര തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്​ ഒ​ടു​വി​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച കേ​ന്ദ്രം കാ​ടു​ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യും മാ​റി. എ​ന്നി​ട്ടും പ​രി​പാ​ല​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (‍‍ഡി.​ടി.​പി.​സി) തി​രി​ഞ്ഞ്​ നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യാ​പ​ക ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​വും കം​ഫ​ര്‍ട്ട് സ്റ്റേ​ഷ​നും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ 2028 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 വ​രെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​​ ‍‍ഡി.​ടി.​പി.​സി ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ നാ​ല്​ വ​രെ​യാ​ണ്​ ടെ​ൻ​ഡ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം.

    മ​ണ്ണാ​ര​ക്കു​ള​ഞ്ഞി-​പ​മ്പ ശ​ബ​രി​മ​ല പാ​ത​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ള​മാ​യ വ​ട​ശേ​രി​ക്ക​ര​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്തും മാ​സ പൂ​ജ​ക്കും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കു മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ശ്ര​മ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് വ​ട​ശേ​രി​ക്ക​ര ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ സ്ഥ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 30 സെ​ന്റ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം ലേ​ല​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ൽ തു​റ​ക്കു​ക​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഡോ​ർ​മി​റ്റ​റി​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​മി​ത വാ​ട​ക​യെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ എ​ത്താ​താ​യി. പി​ന്നീ​ട് കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഹോ​ട്ട​ൽ ന​ട​ത്തി​പ്പ്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​ന​വും അ​വ​ർ നി​ർ‌​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ, ഫു​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കെ​ട്ടി​ടം അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ, മ​ണ്ഡ​ല- മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക്​ കാ​ല​ത്ത്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ ക​രാ​റു​കാ​ർ ആ​രും കെ​ട്ടി​ടം എ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​താ​യി.

    സം​ര​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ന്ന​തോ​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു നാ​ശം നേ​രി​ട്ടു. ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ചെ​ല​വി​ൽ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​കും പു​തി​യ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കു​ക.

